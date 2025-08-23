RECORD sedia julgamento da semifinal do Emmy Awards 2025 Emissora recebeu, nesta sexta-feira (22), grandes nomes da produção audiovisual brasileira Tudo de Record|Do R7 22/08/2025 - 23h10 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h10 ) twitter

Anfitrião do evento foi o vice-presidente de Jornalismo da RECORD, Antônio Guerreiro Antonio Chahestian/RECORD

A RECORD recebeu, nesta sexta-feira (22), grandes nomes da produção audiovisual brasileira para julgar três documentários na semifinal do Emmy Awards 2025. Eles passaram o dia avaliando os conteúdos, distribuíram notas para cada um deles num processo estritamente sigiloso.

Estavam presentes: Aline Sordili (Braind.AI), Eduardo Brandini (YouTube), Elisabetta Zenatti (Netflix), Erick Bretas (O Estado de S.Paulo), Monica Pimentel (Warner/Discovery), Nelson Sato (Sato Company), Patrick Siarreta (Casablanca), Renato Martinez (Endemol Shine Brasil), Rogerio Gallo (RG) e Solange Cruz (Casablanca).

O anfitrião do evento foi o vice-presidente de Jornalismo da RECORD, Antônio Guerreiro, que também é jurado. “A indústria está pujante e forte. Como é importante o network com esses líderes de outros veículos que produzem muito para o audiovisual nacional. É um privilégio poder julgar produções de outras regiões do mundo que possam estar em uma final do Emmy. É o segundo ano da RECORD sediando a semifinal, é algo que veio para ficar. A RECORD vai sempre apoiar o Emmy”, explicou.

A organizadora da competição, Tracy Oliver, veio dos Estados Unidos especialmente para instruir os avaliadores e apresentar os documentários que foram exibidos. “Foi um dia incrível! Muito obrigada ao Antônio Guerreiro e a equipe da RECORD. Foi um set up maravilhoso. Tivemos um grupo incrível de jurados que são experts da indústria audiovisual do Brasil, além de uma programação sensacional”, completou a representante do Emmy.

Para Guerreiro, julgar atentamente documentários estrangeiros colabora com a indústria brasileira. “Seja como uma referência, como um exemplo do que fazer, seja como um exemplo do que não fazer, a gente sempre aprende assistindo a essas produções. Para chegar a uma semifinal, esses documentários têm um cuidado muito apurado. Então, é muito importante para aprender, direcionar as equipes e ver sempre o melhor resultado da indústria nas telas”, concluiu.