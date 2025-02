RECORD tem estreia do Campeonato Roraimense e mais oito torneios estaduais neste sábado (8) A emissora exibe, ao vivo, regionalmente, ‘jogos de seis pontos’, luta pela recuperação no torneio e briga pelas primeiras colocações; algumas transmissões também ocorrem via PlayPlus e R7 Tudo de Record|R7 07/02/2025 - 19h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD irá exibir regionalmente o Campeonato Roraimense e mais oito estaduais ao vivo neste sábado (8) Divulgação/RECORD

Tem estreia e muito futebol! Neste sábado (8), a RECORD vai exibir, ao vivo e regionalmente, partidas de oito torneios estaduais pelo Brasil, incluindo a primeira rodada do Campeonato Roraimense, com o jogo entre Sampaio — atual campeão — e Baré — maior vencedor do torneio —, pela TV Imperial, às 16h (horário local).

A RICTV RECORD vai mostrar os lances da partida entre Operário (3º colocado) e Cascavel (8º colocado), ao vivo, a partir das 16h, pelo Campeonato Paranaense. Os times entram em campo com o mesmo objetivo: vencer para subir na classificação.

Às 16h, nos campeonatos alagoano e brasiliense, as partidas exibidas pela emissora serão aqueles famosos “jogos de seis pontos”. Com transmissão ao vivo da RECORD BRASÍLIA e via digital pelo PlayPlus e pelo R7, Paranoá e Ceilândia, terceiro e quarto colocados, respectivamente, enfrentam-se pelo Candangão.

TV Pajuçara exibe os lances de CRB (4º) e Coruripe (5º), que brigam para chegar mais perto dos líderes do torneio em Alagoas.

‌



Na tela da TV Gazeta, afiliada da RECORD no Acre, o telespectador vai acompanhar um duelo de gigantes que não sabem o que é perder no Campeonato Acreano: o Vasco lidera a disputa com seis pontos, e o Galvez, com quatro pontos, está na terceira posição.

Na sétima colocação na tabela e em busca da reação no Campeonato Maranhense, o Moto Club recebe o Imperatriz — vice-líder —, com transmissão da TV Cidade, a partir das 16h.

‌



Próximos na classificação do Campeonato Sergipano, o Lagarto (2º) e o Itabaiana (4º) entram em campo em busca dos três pontos, com transmissão ao vivo da TV Atalaia e via digital pelo R7.

A bola também vai rolar para América (2º) e Santa Cruz (5º), pelo Campeonato Potiguar: a TV Tropical exibe todas as emoções deste jogão.

‌



Partidas deste sábado (8):

- RICTV RECORD: Operário x Cascavel - Campeonato Paranaense;

- TV PAJUÇARA: CRB x Coruripe – Campeonato Alagoano;

- TV GAZETA: Vasco x Galvez – Campeonato Acreano;

- RECORD BRASÍLIA: Paranoá x Ceilândia - Campeonato Brasiliense;

- TV TROPICAL: América x Santa Cruz - Campeonato Potiguar;

- TV ATALAIA: Lagarto x Itabaiana – Campeonato Sergipano;

- TV CIDADE: Moto Club x Imperatriz – Campeonato Maranhense;

- TV IMPERIAL: Sampaio x Baré - Campeonato Roraimense.

Fique ligado também nos acontecimentos do Campeonato Paulista e nas novidades da RECORD no site oficial.