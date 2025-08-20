Reinaldo Gotinno, Sacha Bali, Yuri Bonotto e Bruno Tálamo aceitam o desafio de A Fazenda Eles opinaram sobre o momento mais icônico de todas as temporadas do reality rural Tudo de Record|Do R7 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

Reinaldo Gotinno, Sacha Bali, Yuri Bonotto e Bruno Tálamo entraram na brincadeira Reprodução/Instagram

O challenge do diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, segue a todo vapor! No desafio, cada pessoa convocada para a brincadeira lembra de algum momento icônico de qualquer temporada de A Fazenda. A galera se joga para valer nas lembranças, e diverte o público! Dessa vez, Reinaldo Gotinno, Sacha Bali, Yuri Bonotto e Bruno Tálamo participaram do challenge.

Nos bastidores do Cidade Alerta, Gottino aproveitou para lembrar da eliminação do jogador Amaral, na oitava temporada: “Eu estava torcendo muito por essa pessoa, mas ele saiu muito rápido, não deu tempo dele contara as histórias que ele sabe!” O jornalista foi desafiado por Lucas Selfie, e não perdeu tempo em convocar Amaral, Fabíola Reipert e Renato Lombardi para o challenge.

Se liga:

Também teve campeão participando da brincadeira! Sacha foi desafiado pela diretora de Conteúdo Digital e Transmídia do R7, Bia Cioffi, e mandou na lata: “Eu não posso deixar de escolher o abraço que o Yuri deu em mim no momento que eu tava mais fragilizado no jogo!” A amizade de milhões do G4 rendeu convocações para o desafio: Sacha chamou Yuri, Gui Vieira e Luanna Targino para a brincadeira!

Olha só:

Yuri foi rápido no challenge! E como as memórias de A Fazenda 16 estão fresquinhas, lembrou de um momento muito especial de sua trajetória: “Minha primeira Prova do Fazendeiro, prova que eu ganhei, foi muito especial e importante para mim. Estavam eu, Sacha e Nêssa, e a gente tinha que tirar 2549 bolinhas de um cesto gigantesco!” O modelo se divertiu com a lembrança e convidou o ex-peão Lucas Souza para o desafio.

Confira:

O jornalista Bruno Tálamo, que participou de A Fazenda 14, também foi chamado para o desafio por Bia Cioffi. Para ele, o momento mais icônico de todas as temporadas foi a treta entre Rico Melquiades e Victor Pecoraro: “Um joga leite na cabeça do outro, que devolve jogando ketchup”, soltou, revivendo as lembranças. Bruno chamou a galera do Link podcast para a brincadeira: Mônica Fonseca, Luigi Civalli e Gizelly Bicalho.

Relembre:

E você, vai entrar nessa corrente também?

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!