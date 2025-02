Rogério Guimarães relembra cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul Repórter publicou um carrossel de fotos nas redes sociais com as memórias da cobertura de um triste capítulo da história daquele estado Tudo de Record|R7 31/01/2025 - 18h38 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rogério Guimarães relembra momentos da cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul Reprodução/Instagram

O repórter Rogério Guimarães, da RECORD relembrou a cobertura jornalística das enchentes do Rio Grande do Sul em uma postagem nas redes sociais. Há oito meses, ele embarcou para a região na companhia da equipe de filmagem do Jornal da Record e testemunhou aquela que foi considerada uma das maiores tragédias do país.

Em um carrossel de fotos, ele dividiu com os seguidores bastidores das gravações. Entre eles, uma ronda de barco pelas ruas de uma cidade inteiramente alagada e uma carona que a equipe pegou nos veículos utilizados pelo Exército.

Admirado pelo seu trabalho, Rogério recebeu palavras de carinho nos comentários: “Sou fã!”, afirmou um seguidor.

“Tenho muito orgulho de você!”, escreveu uma internauta.

‌



Confira o post:

O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sexta, às 19h55, e aos sábados, às 19h45, na tela da RECORD.

Relembre os cenários afetados no Rio Grande do Sul durante as enchentes de 2024:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tragédia no Rio Grande do Sul Luce Costa/Arte R7