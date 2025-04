Ronnie Bragança assume a Diretoria Comercial da RECORD Rio Formado em Economia e pós-graduado em Marketing com gestão em negócios, ele assume o novo desafio disposto a construir uma nova história de sucesso Tudo de Record|Do R7 16/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h01 ) twitter

Ronnie Bragança assume a Diretoria Comercial da RECORD Rio Divulgação/RECORD

A RECORD Rio comunica que a partir desta quarta-feira, 16 de abril, Ronnie Bragança assume a Diretoria Comercial da emissora fluminense.

Ronnie nasceu em Brasília, tem 50 anos, e está na RECORD há seis. É formado em Economia e pós-graduado em Marketing com gestão em negócios. Trabalhou 25 anos na Globo, passando pelas áreas de operação comercial, executivo de soluções de negócios digitais, foi responsável pelo início da comercialização no Globo.com. Em 2019, foi convidado por Alarico Naves para comandar a Gerência Comercial da RECORD Brasília.

Dois anos depois, em 2021, com a ida de Alarico para a Superintendência Comercial Multiplataforma da RECORD na cabeça de rede em São Paulo, Ronnie assumiu a Direção Comercial de Brasília. “Fiquei até agora na capital federal com um trabalho vencedor e uma equipe sensacional. Assumo esse novo desafio na RECORD Rio para, junto com o time incrível que temos lá, construir uma nova história”, completa o novo diretor comercial, Ronnie Bragança.