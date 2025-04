Saiba como Sport Recife e Palmeiras chegam à segunda rodada do Brasileirão 2025 Ao vivo, pela RECORD, R7.com e PlayPlus você acompanha o jogo do Leão da Ilha e do Verdão neste domingo (6), a partir das 18h30 Tudo de Record|Do R7 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 ) twitter

Sport Recife encara o Palmeiras neste domingo (6), às 18h30, na Ilha do Retiro Reprodução/Instagram

O Brasileirão 2025 chegou com tudo na tela da RECORD! Neste domingo (6), às 18h30, a emissora e as plataformas digitais R7.com e PlayPlus transmitem o jogo entre Sport Recife e Palmeiras, pela segunda rodada do campeonato, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por empates. O Verdão encarou o Botafogo no Allianz Parque, e a partida se encerrou no 0 a 0. Assim também foi o placar de São Paulo e Sport Recife no Morumbis.

Após o empate, Palmeiras chega cheio de garra para somar os três pontos fora de casa. O Verdão aposta no bom momento de Vitor Roque, Raphael Veiga e Estevão para ajudar o time.

Já o Leão da Ilha, que voltou à Série A neste ano e estreou com empate fora de casa, busca se manter firme para ganhar o jogo. A equipe pernambucana, comandada por Pepa, tenta se firmar na elite e conta com o apoio da torcida para conquistar a primeira vitória.

O confronto promete ser equilibrado, especialmente por ser na Ilha do Retiro, onde o Sport Recife costuma ser forte. O duelo também será um bom teste para o Verdão medir forças fora de casa e para o Leão da Ilha mostrar que tem poder para a Série A.

Fique ligado no jogo entre Sport Recife e Palmeiras pela segunda rodada no Brasileirão neste domingo (6), às 18h30, na tela da RECORD. O pré-jogo pelo R7.com e PlayPlus começa às 17h30.

Veja também: sete razões que provam que o Brasileirão é campeonato mais competitivo do mundo

