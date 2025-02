Sang-Hyeon começa a desconfiar de Baek San e Sa-Woo em Iris Enquanto Baek San avança com seus planos, Hyeon-jun descobre novas pistas e pressiona Cheol-young para revelar o local do ataque iminente Tudo de Record|Do R7 23/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No episódio desta quinta (23), Sang-Hyeon começa a desconfiar das atitudes de Baek San Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (23), as emoções não param em Iris – Organização Secreta Coreana! Baek San (Kim Young-Chul) recusa a ajuda de Sa-Woo (Jeong Jun-Ho) e age por conta própria, enquanto é vigiado por Vick (T.O.P), que se aproxima de Mi-Jeong (Hyun Jyu-Ni) para ganhar informações.

A investigação sobre a morte de Jung Hoon (Kim Kap-su) avança, mas Baek San manipula os relatórios e instrui que o caso fique restrito aos assuntos internos.

Sang-Hyeon (Yoon Je-Moon) começa a desconfiar de Baek San e Sa-Woo, especialmente após descobrir que o agente solicitou uma identificação relacionada à vítima. Ele alerta Seung-Hee (Kim Tae-Hee), que tenta escapar de seus perseguidores com a ajuda de Jung In (Kim Hye-jin), enquanto procura o esconderijo do Norte.

Apesar de serem monitorados, Sang-Hyeon e Mi-Jeong conseguem auxiliar Seung-Hee, mas Sa-Woo logo descobre e informa Baek San, que ordena uma ação imediata.

‌



Enquanto isso, Hyeon-Jun (Lee Byung-Hun) e Sun-Hwa (Kim So-Yeon) desvendam pistas deixadas por Jung Hoon, que os levam a uma nova etapa da missão. Hyun-jun descobre um cofre com informações importantes e segue instruções até o presidente, a quem revela a trama envolvendo Baek San e a Iris. Ele aconselha cautela para evitar que o plano de localização da bomba nuclear seja prejudicado.

No Norte, as disputas internas se intensificam. Ki-eun (Choi Jung-hwan) tenta convencer Cheol-young (Kim Seung-Woo) a apoiar o ataque nuclear, mas ele, desconfiado, busca aliados para monitorar os movimentos de Ki-eun. Cheol-young acaba sendo capturado pelo Sul, onde Hyeon-jun o confronta exigindo a localização da bomba.

‌



Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, à meia-noite, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.

Veja também: confira sete cenas de pura adrenalina em Iris

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O que não falta em ‘Iris - Organização Secreta Coreana’ são cenas de ação, adrenalina e muita tensão. Esses momentos deixam o público vidrado na tela da RECORD e fazem a série ser ainda mais interessante. A seguir, confira sete situações de tirar o fôlego! Reprodução/RECORD