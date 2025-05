Sergio Aguiar participa da maior corrida de rua do mundo: ‘Boa causa’ Apresentador do Jornal da Record contou a história por trás do evento e fez um convite especial aos seguidores Tudo de Record|Do R7 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

Sergio Aguiar marcou presença na maior corrida de rua do mundo Reprodução/Instagram

Aonde há uma oportunidade de desbravar novas pistas, lá está o apresentador do Jornal da Record, Sergio Aguiar. Conhecido por disputar as principais maratonas do planeta, ele fez uma importante estreia na maior corrida de rua do mundo.

“Pela primeira vez na Wings for Life, a maior corrida de rua do mundo! Corredores de vários países participam da prova ao mesmo tempo! O desafio é percorrer a maior distância possível, antes que um carro virtual da prova te alcance. A prova tem uma boa causa: toda a renda é destinada a pesquisas da lesão da medula espinhal! Conhecia? Que tal participar no ano que vem? Já tem data: 10/05″, escreveu Sergio.

A companheira de bancada na tela da RECORD, Chris Lemos, aproveitou para elogiar a iniciativa: “Arrasou”. Enquanto uma fã afirmou: “Sergio, você é espetacular”.

O amigo e jornalista Marcio Gomes topou o convite: “Adoraria”, escreveu.

Confira a publicação:

Ao lado de Chris Lemos, Sergio Aguiar mostra as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record, de segunda a sexta, às 19h55, e aos sábados, às 19h45.