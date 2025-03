Série Neemias estreia 8 de abril na tela da RECORD Tudo de Record|Do canal RECORD no YouTube 17/03/2025 - 16h22 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h04 ) twitter

A história do eunuco que liderou a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. No próximo dia 8 de abril, estreia na tela da RECORD a série Neemias, um spin-off do sucesso A Rainha da Pérsia que será exibido em cinco episódios. A superprodução vai ao ar às 22h45. Não perca!

