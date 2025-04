Shorts Awards a todo vapor! Julyana Lee, jurada do Canta Comigo, pede votos para o público O show de talentos da RECORD concorre na categoria “Troféu Presença Multiplataforma”; saiba como votar Tudo de Record|Do R7 25/04/2025 - 19h54 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h54 ) twitter

Julyana Lee pede votos para o Canta Comigo no Short Awards Divulgação/RECORD

Diva acessível! Julyana Lee, uma das juradas do Canta Comigo mostrou que é fiel ao programa em todos os momentos, não apenas quando ele está no ar.

A ex-participante do grupo musical infantil Mulekada aproveitou o tempo livre para animar os fãs e pedir votos para o Shorts Awards, um renomado prêmio internacional de redes sociais. O talent show está na fase final da categoria “Troféu Presença Multiplataforma”.

Confira o post abaixo:

Você não pode ficar de fora! Vai com tudo no r7.com/votecantacomigo e faça uma maratona no botãozinho do voto. É rápido, simples, prático e bem fácil. Compartilhe com a familía, amigos e todo mundo que também é tão apaixonado no Canta Comigo quanto Julyana.