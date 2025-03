‘Superman, é você?’ brinca Chris Lemos com visual de Sérgio Aguiar Apresentador esbanjou elegância ao postar foto com e sem os óculos; confira! Tudo de Record|RECORD 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Sérgio Aguiar arranca elogio de internautas com visual para o Jornal da Record Reprodução/Instagram

Elegância no Jornal da Record! Sérgio Aguiar compartilhou duas fotos no seu perfil de uma rede social e chamou a atenção dos internautas. O apresentador apareceu com e sem óculos e até foi comparado com um super-herói famoso.

Com um belo sorriso, Sérgio Aguiar foi elogiado pelos fãs nos comentários da publicação, após perguntar aos seguidores qual foto preferia. Os internautas não conseguiram escolher apenas um clique do apresentador com tanta elegância.

Sua companheira de bancada do Jornal da Record, Chris Lemos, brincou com a foto de Sérgio: “Superman, é você?”, comentou a âncora sobre a semelhança com o super-herói.

Confira a postagem:

O Jornal da Record, vai ao ar a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.