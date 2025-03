Trilha sonora da série Neemais está disponível nas plataformas de áudio; ouça agora! Superprodução da Seriella Productions é protagonizada por Mario Bregieira em sete episódios Tudo de Record|Do R7 04/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h50 ) twitter

Mario Bregieira é o protagonista da série Neemias Reprodução/Instagram

A trilha sonora de Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia, já está disponível nas plataformas de áudio para você escutar quando e onde quiser.

A superprodução da Seriella Productions é protagonizada por Mario Bregieira em sete episódios.

Com direção de Felipe Cunha, a trama narra a história do copeiro real que tem um papel importante para Jerusalém e o povo judeu.

Ouça agora:

A série Neemias está disponível no Univer Vídeo e estreia neste ano na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.