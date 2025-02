Vem aí! RECORD terá jogos e horários exclusivos do Campeonato Brasileiro 2025 Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos terão transmissão simultânea no R7.com e no PlayPlus Tudo de Record|Do R7 31/01/2025 - 20h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 20h06 ) twitter

Para as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileirão de 2025, a RECORD chega a dez marcas como patrocinadoras Divulgação/RECORD

A RECORD informa que, em acordo firmado com a Liga Forte União (LFU) do Futebol Brasileiro no ano passado, exibirá, para todo o Brasil e ao vivo, um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em horários exclusivos, diferente dos convencionais, na TV aberta: sendo às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h30, de 2025 até 2027.

Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos terão transmissão simultânea no R7.com e no PlayPlus.

Em 2025, a LFU tem 11 times na divisão de elite do torneio, incluindo o campeão da última edição. Corinthians, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco estarão na tela da RECORD quando forem mandantes dos jogos.

Os acordos entre a LFU e outros veículos de comunicação engradecem o mercado, democratizam o campeonato e não interferem no direito de transmissão adquirido originalmente pela RECORD junto à Liga, para exibição de jogos exclusivos do torneio nacional.

“A chegada do Brasileirão representa uma revolução na história da transmissão do futebol na televisão brasileira e da RECORD. Esse acordo potencializa o alcance do campeonato para os amantes do futebol”, comenta Marcus Vinicius Vieira, CEO da emissora.

Para as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileirão de 2025, a RECORD chega a dez marcas como patrocinadoras, o que superou as metas comerciais que tinham sido estabelecidas pela emissora. Natura, Grupo Heineken, Sportingbet, EstrelaBet, General Motors, Mercado Pago, Magalu e Burger King no time de parceiros da RECORD. A emissora também firmou acordo com a Ademicon e Philco, que adquiriram cotas de participação, e com Haleon, proprietária das marcas Eno e Centrum, para exibição nos pré-jogos da emissora. Importante ressaltar que a RECORD permanece negociando com outras marcas para veiculação nos intervalos

“Nossa transmissão está planejada para que as marcas e suas narrativas alcancem seu público de uma maneira mais adequada e dentro de um ambiente de altíssima qualidade”, completa Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da emissora.

Futebol na RECORD, sua paixão em campo!