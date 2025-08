‘Vidas Paralelas’ é o tema do The Love School - Escola do Amor deste sábado (2) Renato e Cristiane Cardoso contam a história de um casal que teve problemas no casamento por causa dos segredos Love School Escola Amor|Do R7 01/08/2025 - 11h41 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Love School - Escola do Amor mostra o que acontece quando o casal vive com segredos no relacionamento Demétrio Koch/RECORD

Neste sábado (2), o The Love School - Escola do Amor abordará o tema Vidas Paralelas. Renato e Cristiane Cardoso mostram a história de Bruno e Thais, um casal que passou por muitos problemas no casamento por causa de segredos guardados.

Eles se conheceram em uma aula de dança, começaram a namorar e, depois de um ano, se casaram. Mas logo no início da vida a dois surgiram as dificuldades. Os dois estavam endividados por causa da lua de mel e não tinham onde morar. Passaram um ano vivendo na casa da mãe de Thais. Mais tarde, Bruno contou que já tinha dívidas antigas, o que piorou ainda mais a situação.

Durante a reforma do apartamento, os conflitos aumentaram. Bruno se sentia frustrado e começou a tratar Thais mal. Um dia, ela mexeu no celular do marido e encontrou uma foto que a assustou. Foi então que Bruno revelou seu vício em pornografia — algo que ele achava que tinha superado, mas que ainda fazia parte da sua vida. Esse segredo afastava o casal e fazia com que ele vivesse uma espécie de “vida paralela”, escondendo tudo da esposa.

Buscando uma saída, os dois começaram a participar da Terapia do Amor. Com o tempo, aprenderam a se abrir, conversar e reconstruir a confiança.

Eles se conheceram em uma aula de dança, começaram a namorar e, depois de um ano, se casaram. Mas logo no início da vida a dois surgiram as dificuldades. Os dois estavam endividados por causa da lua de mel e não tinham onde morar. Passaram um ano vivendo na casa da mãe de Thais. Mais tarde, Bruno contou que já tinha dívidas antigas, o que piorou ainda mais a situação.

Durante a reforma do apartamento, os conflitos aumentaram. Bruno se sentia frustrado e começou a tratar Thais mal. Um dia, ela mexeu no celular do marido e encontrou uma foto que a assustou. Foi então que Bruno revelou seu vício em pornografia — algo que ele achava que tinha superado, mas que ainda fazia parte da sua vida. Esse segredo afastava o casal e fazia com que ele vivesse uma espécie de “vida paralela”, escondendo tudo da esposa.

Buscando uma saída, os dois começaram a participar da Terapia do Amor. Com o tempo, aprenderam a se abrir, conversar e reconstruir a confiança.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.