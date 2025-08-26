A Escrava Isaura está de volta à tela da RECORD nesta segunda (1º)

Na próxima segunda (1º), às 15h30, estreia A Escrava Isaura, novela que rompeu fronteiras, foi exportada para 35 países e marcou gerações de fãs. Um clássico da teledramaturgia brasileira produzido pela RECORD, que volta para emocionar novamente o público com a história da jovem que sonha com a liberdade.



