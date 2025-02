Achamos em Minas: Santana do Riacho reúne cachoeiras famosas perto de BH

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (23) foi até a cidade de Santana do Riacho, a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte, para conhecer dois distritos famososo por belas trilhas e cachoeiras: Serrá do Cipó e Lapinha da Serra. Além das paisagens natuais, a cidade abriga histórias e culinária típicas de Minas, que atraem turistas do mundo todo. Confira os encantos e curiosidades desse cantinho do estado.