Assista à íntegra da entrevista exclusiva de Lula ao Balanço Geral Litoral (SP)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com exclusividade, nesta quinta-feira (27), com o Balanço Geral Litoral, da RECORD Litoral e Vale, em São Paulo. O presidente esteve na Baixada Santista para lançar o edital da construção de um túnel que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá. Na entrevista, Lula falou sobre a parceria do governo federal e estadual para a realização da obra e dos investimentos na região. O petista também comentou sobre as mudanças no comando dos Ministérios, a relação com os novos líderes da Câmara e do Senado e a queda da popularidade apontada nas últimas pesquisas. Acompanhe a entrevista na íntegra!



