Confira a programação das noites da RECORD na próxima semana

Na próxima semana, as noites da RECORD vão contar com investigação, amor e emoção. O programa 'Repórter Record Investigação' está de volta a grade com reportagens especiais na segunda-feira(1). Na terça-feira (2), o Cine Record Especial vai exibir o drama protagonizado por Nicole Kidman, 'Antes de Dormir'. Já na quarta (3), Reinaldo Gottino apresenta mais um episódio de 'Patrulha das Fronteiras'. Quinta-feira (4), uma história emocionante de colecionadores extremos no programa 'Acumuladores'. E ainda: Sexta-feira (5) acompanhe a luta contra o sobrepeso em 'Quilos Mortais'.



