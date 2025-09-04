Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confira as atrações de setembro na RECORD

Prepare-se para estreias e muita emoção!

Tudo de Record|Do R7

Em setembro, mês de aniversário da RECORD, a programação traz grandes destaques: a série A Vida de Jó mostra a trajetória de um homem de fé inabalável, às 21h de segunda-feira (15). No mesmo dia, estreia o reality A Fazenda, que chega com 24 novos participantes, provas intensas e muita disputa. Não perca as emoções deste mês especial!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • recordplus
  • Record

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.