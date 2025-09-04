Confira as atrações de setembro na RECORD

Em setembro, mês de aniversário da RECORD, a programação traz grandes destaques: a série A Vida de Jó mostra a trajetória de um homem de fé inabalável, às 21h de segunda-feira (15). No mesmo dia, estreia o reality A Fazenda, que chega com 24 novos participantes, provas intensas e muita disputa. Não perca as emoções deste mês especial!



