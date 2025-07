Confira as novidades de julho na programação da RECORD

O mês de julho promete grandes emoções na RECORD. O mês marca o fim da novela Força de Mulher, com desfechos emocionantes, além da reta final do reality Power Couple Brasil. No esporte, o Campeonato Brasileiro volta com o duelo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, no dia 13. Também estreiam a nova temporada de Doc Investigação, a série Chicago PD e os novos episódios de Patrulha das Fronteiras, Acumuladores e o quadro Batalha das Receitas, no Hoje em Dia. E não deixe de conferir os sucessos do Cine Record Especial!



