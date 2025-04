Dramaturgia na RECORD: Força de Mulher, Reis e Neemias embalam as noites da emissora

A partir desta segunda (7), as noites da ** RECORD ** serão dominadas pela dramaturgia. Às 21h, você acompanha todas as emoções do sucesso mundial Força de Mulher. A partir das 22h, volta à tela da emissora a quarta temporada de Reis. E, às 22h45, estreia a nova série Neemias, com cinco episódios, que vai narrar a jornada de um homem dedicado a reconstruir as muralhas da Terra Sagrada.



