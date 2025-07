Especial Paulo, O Apóstolo mostra bastidores da nova superprodução da RECORD

A partir da próxima segunda-feira (7), o público acompanha a estreia de Paulo, O Apóstolo na tela da RECORD. Para contar detalhes da nova superprodução, o Jornalismo da emissora preparou um documentário exclusivo com evidências históricas da trajetória do jovem fariseu que teve a vida transformada por Jesus. O especial também revela os bastidores das gravações da série inédita. Não perca! O Especial Paulo, O Apóstolo vai ao ar nesta sexta-feira (4), logo após Força de Mulher.



