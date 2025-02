Você está preparado para o Paulistão 2025? Responda ao quiz!

Que seleção! O time da RECORD já está escalado e vem para o Paulistão 2025 com força máxima. Com muita emoção e uma boa dose de adrenalina, Cleber Machado e Lucas Pereira vão narrar os duelos do campeonato, ao lado dos comentaristas Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. Paloma Tocci, Bruno Laurence e Zé Luiz comandam os programas esportivos e contam com os detalhes dos repórteres Alexandre Oliveira, Bruno Piccinato, Duda Gonçalves e Jean Brandão

Reprodução/RECORD