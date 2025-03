Confira as novidades de abril na programação da RECORD

O mês de abril promete grandes emoções na RECORD. No dia 7, chega ao fim a novela Gênesis, enquanto Reis estreia nova temporada no dia 8, às 22h. Já no dia 15, às 22h45, a minissérie inédita Neemias apresenta a jornada de fé e coragem do líder bíblico. A última fase de Força de Mulher começa no dia 23, às 21h. No dia 28, às 22h30, estreia Power Couple Brasil. E neste domingo (30), a bola rola com Vasco x Santos na estreia da primeira rodada do Brasileirão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!