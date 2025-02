Hyun-jun beija Seung-hee pela primeira vez | Iris – Organização Secreta Coreana

Após descobrir a verdadeira identidade de Seung-hee, Hyun-jun insiste para que ela conte o que descobriu sobre ele no teste de personalidade. A agente o chama de egocêntrico e relembra: "A sua superior sou eu". Hyun-jun interrompe a fala dela e a beija pela primeira vez.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!