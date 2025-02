Hyun-jun confronta Sa-woo sobre traição da amizade | Iris – Organização Secreta Coreana

Hyun-jun e Sa-woo finalmente ficam frente a frente. Os dois se encontram no esconderijo do Norte. Hyun-jun pergunta desde quando ele está com Baek San. "Foi difícil para mim também", revela Sa-woo. Com a arma apontada, Hyun-jun disse que não vai matá-lo até descobrir tudo. Por isso, insiste nas perguntas, mas o amigo desconversa. De repente, os dois são interrompidos pela chegada de um atirador.



