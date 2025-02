Hyun-jun delata traição de Baek San ao líder da Coreia do Sul | Iris – Organização Secreta Coreana

Hyun-jun contou toda a verdade sobre o assassinato do presidente da Coreia do Norte a Jo Myeong-Ho. Questionado sobre a atitude, o agente secreto surpreendeu o líder da Coreia do Sul ao revelar que tudo não passou de ordens de Baek San.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!