Hyun-jun é baleado após matar liderança da Coreia do Norte| Iris – Organização Secreta Coreana

Após executar a arriscada missão de assassinar a liderança política mais importante da Coreia do Norte, Hyun-jun foge. Mas o plano não saiu conforme o esperado: o agente é perseguido pelos inimigos e acaba baleado.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!