Hyun-jun mata político japonês e cumpre missão secreta | Iris – Organização Secreta Coreana

Ainda no Japão, Hyun-jun recebe a missão secreta de assassinar um político do partido da Justiça Social. Se cumprir o combinado, o agente sul-coreano ganhará sua liberdade. Durante um evento cultural, Hyun-jun se posiciona e consegue matar o político. Em seguida, o chefe do gabinete de inteligência do Japão ordena a morte de Hyun-jun.



