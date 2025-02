Hyun-jun pede ajuda de Cheol-young para se vingar do SSN | Iris - Organização Secreta Coreana

Por intermédio de Swon Hwa, Hyun-jun se encontra com o agente norte-coreano Cheol-young. Ele diz que precisa de ajuda para se vingar do SSN. Cheol-young desconfia e relembra de quando o agente matou o líder da Coreia do Norte. "Quero me vingar daqueles que me usaram e me abandonaram", reforça Hyun-jun.



