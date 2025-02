Hyun-jun recebe uma missão especial | Iris – Organização Secreta Coreana

Hyun-jun é avisado de um ataque poderoso que deixou diversas mortes. Por isso, o agente de elite recebe uma missão especial, que pode mexer com o futuro das Coreias. Se obtiver sucesso, seu trabalho pode ajudar na reunificação da região.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!