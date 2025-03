Nova temporada do Power Couple Brasil estreia no dia 28 de abril

Na tela da RECORD, Corinthians e Palmeiras se enfrentam na grande final do Paulistão. Durante o intervalo, Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciam a grande novidade: a nova temporada de Power Couple Brasil estreia no dia 28 de abril. Nesta edição, novos casais enfrentarão desafios intensos para testar seus relacionamentos em busca de conquistar um prêmio milionário.



