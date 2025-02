Programação da RECORD neste domingo (2) promete muito entretenimento

Neste domingo (2), na RECORD, você acompanha '57 segundos' no Cine Maior, às 14h15. No Acerte ou Caia!, às 16h00, onze ex-peões de A Fazenda 16 competem por um prêmio de até R$ 300 mil reais. Mais tarde, Corintinhias X Mirassol se enfrentam nas quartas de final, no Paulistão, às 18h00!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!