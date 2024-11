Repórteres revelam os bastidores da cobertura das eleições no Vale do Javari

Pela primeira vez a imprensa foi autorizada a acompanhar o dia da eleição no Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas. A região concentra o maior número de povos indígenas isolados do mundo. A RECORD foi a única emissora a acompanhar a entrega dessas urnas nos locais mais remotos do país e ainda acompanhar o dia da eleição. Uma viagem incrível, com muita aventura, curiosidades feita pelos jornalistas Lumi Zúnica e Ciro Barros, do núcleo de jornalismo investigativo da emissora, que contam mais sobre os bastidores dessa reportagem. A live teve apresentação da jornalista Salcy Lima.