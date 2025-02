Sa-woo fica triste ao saber do romance de Hyun-jun e Seung-hee | Iris – Organização Secreta Coreana

Enquanto aguardam por notícias, Sa-woo resolve perguntar a Seung-hee sobre Hyun-jun. Ele menciona a viagem ao Japão, e a agente confirma que esteve lá. Sa-woo se entristece ao ouvir Seung-hee dizer que se casaria com o amigo dele.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!