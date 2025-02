Sa-woo revela a Seung-hee verdadeiro motivo para matar Hyun-jun | Iris – Organização Secreta Coreana

Sa-woo decidiu abrir o jogo para Seung-hee e contar o que o fez aceitar a missão de matar Hyun-jun. O agente da SSN revelou que tudo o que fez foi proteger a amada e disparou: “Desde o dia em que você entrou no meu coração, estou vivendo à beira de um precipício”. Irredutível, Seung-hee deu uma resposta dura que o machucou.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!