Seung-hee luta com Swon Hwa em busca da verdade sobre Hyun-jun | Iris – Organização Secreta Coreana

Ainda sem acreditar na morte de Hyun-jun, Seung-hee faz de tudo para descobrir a verdade. Ela persegue Seon Hwa no metrô em busca de respostas. Ela fica frente a frente com a agente norte-coreana e pergunta sobre Hyun-jun. Em um descuido de Swon Hwa, Seung-hee afasta a arma dela e as duas entram em luta corporal.



