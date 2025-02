Seung-hee revela que Hyun-jun está vivo | Iris – Organização Secreta Coreana

Jung In descobre que o serviço de Inteligência da Hungria nunca afirmou que Hyun-jun morreu. Seung-hee se surpreende e questiona quem poderia ter mentido. A agente corre para a sala de Baek San e conta a notícia a ele e a Sa-Woo, sem imaginar que eles já sabiam e guardavam o segredo dela.



