Nesta sexta (13), Israel sofreu diversos ataques de mísseis vindos do Irã. A ofensiva colocou o país em alerta. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, conversou com a Record News sobre a escalada do conflito. Assista.



