É treta! Reveja todas as brigas que já rolaram em A Grande Conquista 2 Os Vileiros entraram no programa ao melhor estilo “tiro, porrada e bomba”

Alguma dúvida de que a temporada vai ser um sucesso?

Se era entretenimento que o público queria, foi isso que A Grande Conquista 2 entregou desde os primeiros segundos no ar! Os participantes já chegaram na Vila com sede de barraco, e não demorou para as rivalidades aparecerem. Piscou e perdeu alguma treta? A gente relembra!

Logo na atividade inicial, que definia quem iria para cada Casa, as alfinetadas rolaram soltas. Hadad ficou irritado com a justificativa de Jey Jey ao colocá-lo na moradia Laranja e disparou: “Dá próxima escolhe melhor”, climão instalado com sucesso!

E não parou por aí! A divisão de moradores fez surgir rixas entre Claudia Carmo e Hanny Bony, a jornalista escolheu a cantora para ocupar a Casa Laranja, e Hanny soltou: “Estou chateada, mas tudo bem, vai ter troco”.

🔥 E já tivemos algumas trocas de farpas! 😤 Essa temporada promete! 🌟#EstreiaAGrandeConquista já está no Ar! 🚨 pic.twitter.com/aSy4mTa9tp — A Grande Conquista (@agconquista) April 23, 2024

Mais uma discussão aconteceu entre Vivi Fernandez e Danilo Garcia. O rapaz ficou bravo pela Vileira ter retirado o prêmio de R$5 mil dele e dado para outra pessoa. O morador disse que Vivi não deu sequer uma justificativa.

Tem que ter justificativa ou não? 🤔 As tretas já começaram na #EstreiaAGrandeConquista! 🔥 pic.twitter.com/rPGP9I5MPq — A Grande Conquista (@agconquista) April 23, 2024

Já nas Casas, a convivência gerou conflitos. Luiza Aragão comentou que gostaria de se cobrir com o edredom, mas Fernando Sampaio lembrou a colega que as cobertas deveriam servir de cama para quem estava dormindo no chão. A paciência do morador chegou ao limite e ele apontou: “Se eu for o Dono, ela não dorme naquilo [edredom]!”

O caso do edredom? 🛏️🤔 Vileiros já debatem formas de tentar dormir confortável#EstreiaAGrandeConquista pic.twitter.com/SXbyUUeG2f — A Grande Conquista (@agconquista) April 23, 2024

Na primeira prova da temporada, Rachel Sheherazade assistiu à briga entre Lizi Gutierrez e May Reis de camarote! A ex-peoa não gostou de ter sido convocada pela Vileira para duelar contra ela na dinâmica e esbravejou: “Vou mudar para a sua casa e vou infernizar sua vida! Me tirou como rival, agora vai ver”, uau!

TRETA! Lizi perde a rodada e discute com May 😬 #EstreiaAGrandeConquista pic.twitter.com/q7cd5TgmOD — A Grande Conquista (@agconquista) April 23, 2024

A Casa Laranja também rendeu barraco! Por conta do barulho, Fellipe Villas discutiu com alguns colegas e a treta rendeu DR no páteo da Vila. Por lá, MC Mari se estressou com o morador e o chamou de “macho escroto”.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

