Emoções à flor da pele: Anahí desabafa sobre desistência nos primeiros dias de A Grande Conquista 2

Anahí Rodrighero (Edu Moraes/RECORD)

Durante conversa no quarto da Casa Laranja, Anahí abriu o coração sobre seus primeiros dias em A Grande Conquista 2. A empresária admitiu estar cansada mentalmente e revelou: “Eu pensei até em desistir hoje”.

Anahí foi indicada para fazer a prova, e caso não ganhe, estará na Zona de Risco. Apesar da tensão, ela ressaltou sua determinação em continuar no jogo: “Eu quero jogar”.

Cacau aconselhou a amiga na tentativa de acalmá-la: “A única certeza que a gente tem aqui é que todo mundo vai. Até quem vai ganhar vai ter que ir!”

A dinâmica desta terça-feira (23) definirá os novos Donos das Casas. Além disso, 28 deles serão indicados para correr o risco da eliminação. Palpites?

A Grande Conquista 2 é exibida diariamente, de segunda a domingo, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.