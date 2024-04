Ana K e Gustavo Mustafe desistem de A Grande Conquista 2

Lotada como nunca, a primeira etapa de A Grande Conquista 2 conta com 100 participantes. Na Vila, local onde vão morar por 18 dias, os competidores enfrentarão provas e muitos perrengues. De forma desigual, os integrantes foram divididos nas três casas coloridas com a mesma quantidade de cômodos. A seguir, dê uma espiadinha nos ambientes do reality original da RECORD