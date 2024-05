Carro misterioso invade a ‘garagem’ de A Grande Conquista 2; veja as apostas e teorias Os participantes nem imaginam que estão frente a frente com a próxima tentação do jogo; quem será que vai cair?

O veículo representa a última tentação da primeira etapa do reality (Reprodução/RECORD)

Na madruga desta sexta (3), os participantes de A Grande Conquista 2 foram surpreendidos com um carrão na ‘garagem’ da Vila. Bastou um Vileiro se deparar com o veículo para a notícia se espalhar pelas casas e logo se transformar no assunto do dia.

Os participantes do programa ainda não sabem, mas o automóvel representa a última tentação da primeira etapa do reality e promete abalar ainda mais as estruturas do jogo. Ao redor do carro, os competidores fizeram questão de deixar sua marca registrada escrevendo o próprio nome com o dedo. E, claro, teve quem garantiu: “Vai ser meu”.

Durante o dia, os burburinhos sobre os motivos da surpresa correram soltos pela Vila. Na Casa Verde, a ex-Paquita Cátia Paganote compartilhou uma análise com Guipa: “Tem que ser uma prova coletiva, não pode favorecer um ou outro”. O Vileiro, que antes brincou dando beijinhos no veículo por achar que já era o futuro proprietário, concordou e adicionou: “Tem que ter consenso”.

As teorias não pararam por aí, e o comunicador foi saber a opinião de outros competidores. Em conversa com Jonas Bento e Matheus Destri, Guipa questionou sobre as estratégias dos companheiros e o rapper especulou: “Provavelmente vai ser uma prova de resistência”. Os moradores da Casa Azul disseram, ainda, que quem desistir pode acabar caindo direto na Zona de Risco.

Confira o primeiro momento:

Fique ligado! O desafio acontece nesta sexta-feira (3), e vai ao ar no programa de sábado (4). Quem você acha que vai levar o carro?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

