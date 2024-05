Cátia Paganote ‘causa’ com cantoria na Casa Laranja e diverte moradores A Vileira fez os colegas gargalharem com sua falta de paciência em A Grande Conquista; confira!

É Canta Comigo ou A Grande Conquista? (Reprodução/PlayPlus)

Os 30 moradores da Vila de A Grande Conquista passaram a dividir a mesma residência na manhã desta terça (7). Mesmo em pouco tempo de convívio na Casa Laranja, os jogadores já perderam a paciência uns com os outros, e Catia Paganote deu indícios de que vai causar se as Vileiras continuarem com a cantoria desenfreada na Vila.

Fred apareceu logo pela manhã para dar uma notícia nada animadora aos moradores das Casas Azul e Verde. As duas residências foram fechadas após enquete do R7.com, e os jogadores tiveram que se mudar de mala e cuia para a Casa Laranja, a menor e mais cheia da Vila.

MC Jey Jey e Taty Pink aproveitaram a mudança para testar os chuveiros do novo lar, e soltaram a voz para valer enquanto lavavam os cabelos. Quem morava na Casa Azul já estava acostumado com a cena, mas o restante não. O burburinho começou com reclamações sobre o barulho e desperdício de água.

Veja:

Heitor pergunta para Thiago e TH como eles conseguem aguentar a cantoria de Jey Jey o dia todo 😂



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/ZaoB81LG4R — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 7, 2024

No quarto, MC Mari se mostrou revoltada: “Tá doido, é colônia de férias agora”. Catia concordou e alertou: “Gosta de cantar? Canta lá fora! Elas ficam cantando o dia inteiro. Eu vou sair de perto, vocês já me conhecem, né? Eu vou começar a falar, Alexia, desliga!”

Todos caíram na gargalhada e combinaram de montar uma rádio para brincar quando as cantorias voltarem: “Você que tem uma música, grava uma vez só e manda para a gente! Se a gente gostar, vai para a programação. Não precisa cantar 30 vezes, uma vez já está gravada”, zombou Charles Daves.

Assista:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.