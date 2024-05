Conselhos, dancinhas e close! Festa agita o jogo em A Grande Conquista

Alto contraste

Com decoração e figurinos P&B, a festa encantou os Conquisteiros (Reprodução/PlayPlus)

O festerê da semana veio para aliviar a tensão em A Grande Conquista! Com decoração preta e branca, o evento foi palco de conversas importantes sobre jogo, além de dancinhas e muito close dos Conquisteiros. Eles estavam lindos, olha só!

Antes mesmo da festa ser liberada, os moradores quiseram mostrar os figurinos em um desfile animado! Vinigram garantiu a apresentação com humor e os colegas capricharam no carão. Como o tempo era instável, a produção deslocou o festerê da área da piscina para um espaço coberto. A decoração em P&B chocou os Conquisteiros, eles ficaram encantados!

Rolou uma dancinha em grupo para aquecer os motores: ao som de Dentro da Hilux, eles arrasaram nos passinhos! Também se jogaram na pista de dança com pagodinho do Exaltasamba.

Rapidinho começaram os papos sobre jogo. Fellipe Villas e Taty Pink trocaram figurinhas sobre quem eles acham confiáveis no jogo. O policial soltou elogios para Bruno Cardoso: “Acho um forte candidato, analiso muito ele”. Além de Fellipe, a cantora citou Hideo e Cel como grandes amigos.

Depois, Fellipe foi conversar com Kaio Perroni, que estava um pouco para baixo. O militar revelou para o policial que se sente muito cansado dos embates e pressão do jogo: “O jogo é as pessoas pegarem suas falhas para usar contra você”, alegou.

Dona Geni também falou sobre o game: “O que eu tenho por ele é lá de fora, não é de jogo. Eu sou especial para ele, sei do coração dele, não adianta distorcerem, não adianta, o amor fala mais alto”, disse sobre Kaio. Ela contou que ficou chateada ao ver o militar dando o prêmio de R$ 3 mil para Edlaine, sem nem pensar em dar a ela.

“O que eu tenho por ele é lá de fora”, diz Dona Geni sobre Kaio 🗣️



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/2JAPVFHjZR — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 26, 2024

Do outro lado da pista, Brenno Pavarini analisava os rivais Kaio e Edlaine Barboza. Para Catia Paganote, que também não gosta da influenciadora, Brenno soltou: “Hoje vejo que um é a voz do outro e ela se esconde atrás dele”.

Brenno saiu do assunto com Catia para trocar ideias com Hadad: “Jogar sozinho aqui ninguém joga”, disparou o modelo, que está cada dia mais próximo do grupo do empresário: “Tem gente que está escorada”, completou. Hadad concordou e opinou sobre a Zona de Risco: “Acho que vai ser um pouco óbvia”, dando a entender que já sabe os alvos dos colegas.

Em certo momento do papo, Hadad percebeu que Cel estava olhando para ele e soltou: “Qual foi?” Brenno acalmou o amigo, dizendo que não valia a pena entrar na onda do influenciador, mas o empresário continuou: “Ele falou da minha mulher, irmão”. Mas ele se acalmou e não rolou treta!

Em um momento tranquilo com Rambo, Hadad ouviu conselhos: “Usa o coração que vai funcionar mais, você tem poder para isso, de usar mais o coração. Matemática não vai funcionar”, opinou o humorista.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

