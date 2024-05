Alto contraste

Eles saem da Vila, mas a Vila não sai deles: confira como foi o primeiro dia na Mansão (reprodução playplus)

Tem coisas que nunca mudam em A Grande Conquista 2! Mesmo com luxo e regalias, os Conquisteiros enfrentaram perrengues que relembram o passado não tão distante na Vila. Logo no primeiro dia de Mansão, os moradores precisaram contar comida para evitar confusão, os novos Donos foram definidos, rolou desentendimentos por convivência e muito mais. Confira!

Entrada em grande estilo!

Uns não acreditaram na notícia que passaram para a segunda fase, mas depois que a ficha caiu, eles até brindaram a vitória!

Diferente da Vila, a fase da Mansão terá dois Donos por semana!

Quem vencer a dinâmica, ganha o poder, R$ 10 mil e ainda tem que escolher o segundo Dono, que irá direto para a Zona de Risco. Em uma disputa de sorte, Claudia Baronesa virou a mandachuva da Mansão. Pela regra do reality, a empresária escolheu Will Rambo para ocupar a segunda vaga. No entanto, o humorista não curtiu a indicação e Baronesa justificou: “Tive que agir com meu coração e com estratégia do jogo.”

Racionamento de comida na Mansão?

Na cozinha, Dona Geni cozinhava, quando João Hadad e Bruno Cardoso deram a ideia de contar os ovos. Fellipe Villas e Cel não demoraram e já foram fazer as contas: 2 ovos por dia para cada morador. Vixe!

Se algum dia eles foram da Vila, não se lembram!

Os novos moradores da Mansão aproveitaram tudo que tem direito na nova fase: academia e piscina.

E tivemos a primeira treta por falta de higiene na Mansão!

Cátia se revoltou com privada suja: “Agora vou ter que limpar”. A ex-Paquita reclamou e pediu para limparem o vaso antes de outros moradores usarem.

E as críticas continuam!

MC Mari reclamou com Edlaine sobre mudança repentina de Kaio: “Ele voltou soberbo... Tá se achando o grande”, declarou após o jogador sugerir que a cantora está comandando grupo na Mansão.

Achou que a confusão ia ficar na Vila?

Hadad criticou Brenno para Guipa e Fernando. Logo depois, Brenno tentou conversar com Hadad para resolver mal-entendido.

E teve mais! Em conversa no quarto da Mansão, Claudia Baronesa contou para Any como foi o reencontro com Andreia. As rivais desde o Power Couple, não tretaram na fase da Vila e Andreia, por ser eliminada na quinta Zona de Risco, não cumpriu a promessa de que brigaria com Baronesa na Mansão.

Ufa! Esse foi só o primeiro dia e os Conquisteiros prometem entregar muito mais!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.