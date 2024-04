Entenda o motivo do choro de Dona Geni, mãe da campeã de A Fazenda 15

Alto contraste

Geni desabafa com Luciana sobre comportamento dos Vileiros (Reprodução/RECORD)

Os conflitos na Vila de A Grande Conquista estão a todo vapor e o que não falta é participante com um bom enredo. Dona Geni, que já havia causado após cair em tentação no Mercadinho, agora abriu o coração na Casa Laranja e seu desabafo está dando o que falar. Isso porque a mãe da campeã de A Fazenda 15, foi às lágrimas durante conversa com Luciana na cozinha e disse que está se sentindo excluída, além de estar cansada da falta de empatia dos outros participantes.

Segundo a Vileira, ela é a pessoa que faz a comida todo dia, mas parece que ninguém nota. Ela contou que está cansada de fazer tudo e ainda ter que lidar com a bagunça dos outros. “Cadê a empatia das pessoas? ‘Ai, quero ajuda’, nunca me dá um abraço e ainda critica a gente pelas costas. O dia que eu tocar o terror aqui, ninguém vai me segurar”, contou.

E não parou por aí não! Geni disse que anda ouvindo fofocas pelas costas e sentindo que as pessoas param de falar quando ela chega. “Eu tô chateada, pelo amor de Deus, fico triste com isso, eu estou ouvindo muito burburinho, eu chego no lugar e as pessoas param de falar. Estou me sentindo mal, muito falsos. Estou muito triste”, desabafou Geni.

Assista ao vídeo:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.