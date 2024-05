‘Eu vou expor tudo no ao vivo, o podre de cada um’, dispara Hideo para Cel

Alto contraste

‘Se você me colocar, o Brasil que vai julgar’, dispara Cel para Hideo Hideo conta para Cel que ele está na mira dos Donos (reprodução playplus)

A regra de A Grande Conquista 2 é clara: os Donos precisam indicar uma pessoa para a Zona de Risco. Nesta terça (28), Hideo e De Albú terão que chegar a um consenso: Any ou Cel? A decisão ainda está aberta. Em conversa com Cel, o professor de japonês conversou com o influenciador e revelou que ele está na mira dos Donos.

Na despensa, Hideo disse para Cel que está sem saída e não sabe o que fazer. Logo Cel questionou sobre o que ele estava falando e o Dono respondeu: “Sobre mandar alguém [para a Zona de Risco]. Ele [De Albú] não quer ceder. Ele quer Any ou você”, disparou.

O influenciador surpreso com a notícia de que poderia parar na berlinda, desabafou: “Se você me colocar, o Brasil que vai julgar”. Cel entendeu a possível decisão, mas sugeriu que toda escolha feita dentro do reality tem uma consequência. Eita! Ele ainda perguntou se Guipa não seria uma opção para De Albú e Hideo contou que o nutricionista se negou a indicar o jornalista. “Incoerente”, criticou sobre a postura de De Albú.

E teve mais! Hideo prometeu que vai expor o nutricionista e seus aliados durante a votação. “Eu vou expor tudo no ao vivo, o podre de cada um”, confessou. Por outro lado, Cel disse que não cria expectativas com ninguém dentro do jogo, exceto com Any e Dona Geni. “Conexões reais”, disse.

Assista ao momento!

Não perca a formação da terceira Zona de Risco, nesta terça (28), às 22h30 na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

