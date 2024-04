Fofoca? Descubra o que motivou a mega discussão na Casa Verde

Alto contraste

Foi dada a largada de tretas na Casa Verde! (Reprodução/PlayPlus)

A aparente paz da Casa Verde se transformou em caos nesta segunda (29)! A residência mais confortável de A Grande Conquista foi palco de uma super DR entre Brunno Danese e Carolina Roland, com participação especial de Guipa, Jéssica Marisol e Bruno Cardoso. Entenda!

Carol disse para alguns Vileiros que viu Danese “debochar e desdenhar” dos zoneados em conversa sobre quem deveria ir para a Mansão. O rapaz não gostou da fofoca e reuniu todos da Casa Verde para tirar a história a limpo: “Aqui todos me trataram muito bem, não preciso de falsidade com ninguém. [...] Estou com minha consciência limpinha, se quiser conversar comigo, vem”. Brunno alegou que não falou mal de ninguém, apenas opinou sobre quem ele acredita que vai para a próxima fase do reality.

Porém, Carol não entendeu o motivo do colega ter solicitado a presença de todos, ao invés de chamá-la para acertar os ponteiros: “Você está fazendo ceninha!”

Bruno Cardoso foi defender o amigo e acabou irritando Jéssica: “Você está se intrometendo sempre”, disse a Vileira, argumentando que o palhaço sempre dá um jeito de se colocar no meio das tretas entre os colegas. A enfermeira chegou a perguntar para alguns colegas se eles concordavam com sua opinião, e recebeu resposta afirmativa.

Assista à reunião completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Depois do bafafá, Guipa, que estava bastante estressado enquanto ouvia a todos, emitiu sua opinião: “Já deu de falar que essa Casa é a Casa da paz, toda vez que tem deslize, ficam um monte de conversinhas paralelas, rola uma treta e depois simplesmente resolveram orar”, disparou. Alguns amigos tentaram acalmar os ânimos, mas ele continuou: “A partir de agora é um por um, aqui não é casa da paz, é casa da mentira”. Eita!

Por fim, Carol e Danese conversaram e entenderam os lados de cada um: “Se você se sentiu ofendida por qualquer palavra, eu te peço desculpas”, disse o morador.

Veja:

Brunno Danese se desculpa com Carolina sobre mal-entendido. "Eu nunca vou falar mal de ninguém!" 🧨😬



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/LDojs642es — PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 29, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Os looks de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2 foram tão aguardados quanto os 100 Vileiros! Todo mundo queria saber como a nova apresentadora se expressaria através dos figurinos. Mais clássica? Uma pitada de sensualidade? Estilo romântico? A loira tem personalidade forte, e aproveitou um pouquinho de cada tendência para personalizar seu estilo único. Veja: