Funk em guerra! Entenda a treta entre Baronesa e a mãe da MC Mirella

Alto contraste

A+

A-

O público pôde acompanhar a elite do funk fazendo barraco no reality. Puro entretenimento! (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Poderia ser uma batalha de rimas, mas na treta entre as matriarcas do funk, os xingamentos e o deboche é que rolaram soltos! Cláudia Baronesa, é mãe de MC Gui, e Márcia Barroz, da MC Mirella. Aparentemente as duas já não se davam muito bem aqui fora, imagine confinadas na mesma casa em A Grande Conquista 2?

Tudo começou com uma leve discussão sobre a disposição dos colchonetes na cozinha. Alguns Vileiros estavam incomodados com os colegas deitados embaixo da mesa e Cláudia alfinetou Márcia: “A única que não deveria estar aqui [dormindo no chão] é a Geni, só que quando a bonita estava na cama, não deu a cama para ela. Agora é fácil dizer que alguém deveria dar a cama para a Geni”.

Segundo Baronesa, enquanto usava o banheiro, ela ouviu Márcia dizer que alguém deveria ceder a cama para Geni, dando a entender que Cláudia não queria oferecer seu lugar para a mãe de Jaque Grohalski. “Vai ter que me engolir”, rebateu Márcia.

A treta escalou rapidamente, e o que era uma DR, virou um barraco. “Enquanto eu estiver aqui, vou me posicionar e mostrar quem é você. E eu conheço, hein?”, soltou Baronesa. A rival disse que não conhecia Cláudia, deixando a mãe de MC Gui contrariada: “Lembra a última vez que a gente se enfrentou em uma mesa?”

Publicidade

A gritaria tomou conta da cozinha e logo as histórias de fora do reality foram jogadas no ventilador: “Quem revelou a sua filha? Fui eu que revelei a MC Mirella”, apontou Baronesa. Nesse momento, Márcia justificou: “Só conheci você quando tirei minha filha de lá”, citando saída da funkeira do escritório de Cláudia, que era empresária da MC.

Márcia disse que nunca precisou de nada da Baronesa para viver bem, e citou como criou MC Mirella com escola e cursos bons em São Caetano do Sul (SP). Elas bateram boca mais um pouco, até que a treta diminuiu, e outros barracos começaram.

Publicidade

Veja a treta completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Publicidade

Conheça todos os competidores:

Publicidade 1 / 101 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Sob o comando de Rachel Sheherazade, o reality completaço e original da RECORD tem data e hora para começar. A espera acabou e agora você pode conhecer um pouco mais sobre os 100 participantes que buscam um único objetivo: o grande prêmio final! Confira as informações de cada Conquisteiro e escolha para quem vai a sua torcida Reprodução/Instagram